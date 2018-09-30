قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” في فلسطين محمود الزهار إن “السبب الرئيسي وراء توجه وفد من حماس الى العاصمة المصرية القاهرة، هو مناقشة ملف المصالحة الداخلية مع حركة فتح”، وتابع “ليس الهدف الحديث أو حتى فتح أي مجال لعرض اتفاقيات جديدة للمصالحة”.

وأكد الزهار في حديث له “وجود مخطط عربي لدفع إسرائيل إلى شن حرب على قطاع غزة وإمكانية تسليم الحركة لأسرى إسرائيليين لديها مقابل الإفراج عن أسراها المعتقلين بعد صفقة شاليط”، وأضاف “هناك وجود مخطط عربي لدفع إسرائيل إلى شن حرب جديدة على قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم