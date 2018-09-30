دعت “القوى الوطنية والإسلامية” في قطاع غزة الاحد جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة إلى الإضراب شامل الاثنين في قطاع غزة بما يشمل كافة المرافق والمؤسسات.

وعقدت القوى والفصائل اجتماعها الدوري وناقشت خلاله التطورات السياسية التي تمر بها قضيتنا الوطنية من تحديات ومخاطر، موجهةً التحية لجماهير شعبنا وهم يواجهون ببطولة نادرة كل أشكال العدوان والاستيطان ويعبرون من خلال استمرار مسيرات العودة عن تمسكهم بحق شعبنا في العودة والحياة الكريمة إلى أرض فلسطين.

وشددت القوى إدانتها الشديدة لقانون القومية العنصري الذي يستهدف أبناء شعبنا الصامدين في الداخل الفلسطيني عام 48، وأكدت أن “هذا القانون دليل على فاشية وعنصرية كيان الاحتلال”، ودانت “القانون العنصري”، واكدت “وقوفها إلى جانب أبناء شعبنا في الداخل الصامد وتأكيدا منها على وحدة شعبنا في كل مكان”.

المصدر: فلسطين اليوم