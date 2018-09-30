اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “بتاريخ 28/9/2018، توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول قيام شخص مجهول بأعمال نصب واحتيال، من خلال ايهام ضحاياه انه بإستطاعته:

– تأمين تراخيص لإفتتاح فروع لشركة تحويل الأموال OMT لقاء مبالغ مالية.

– إنجاز معاملاتهم في الدوائر العقارية فيقوم بالاحتفاظ بالأموال لنفسه دون انجاز

هذه المعاملات او تأمين اي تراخيص ويتوارى عن الأنظار.

نتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها هذه الشعبة، تمكنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

_ م. ش. (مواليد العام 1977، لبناني)، وهو من اصحاب السوابق في مجال النصب والإحتيال والسرقة والتزوير، ومطلوب للقضاء بجرائم احتيال. وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من توقيفه في بلدة عربصاليم / النبطية، بالتحقيق معه، اعترف بإرتكابه أكثر من 15 عملية نصب واحتيال طالت المواطنين في مناطق: النبطية وحاصبيا ومرجعيون.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام