توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الاثنين غائماً جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية.

– الحالة العامة:



كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان حتى ظهر اليوم الأحد حيث تنحسر تدريجيا ويتحوّل الطقس إلى متقلّب بسبب منخفض جوي متمركز فوق اليونان.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: قليل الغيوم صباحاً مع ارتفاع طفيف درجات الحرارة وظهور طبقات خفيفة من الغبار، يتحول اعتباراً من بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض حيث تصبح الأجواء مهيأة الى تساقط أمطارخفيفة متفرقة وموحلة مساء كما يتكون الضباب على المرتفعات .

– الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية.

– الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة .

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 20 و 35 درجة، فوق الجبال تتراوح درجات الحرارة ما بين 22 و 32 درجة، اما في الأرز فتتراوح درجات الحرارة ما بين 16 و 24 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 19 و 36 درجة.

– الرياح السطحية: شماليّة شرقية الى شمالية نهاراً، جنوبية غربية ليلاً، ناشطة سرعتها بين ١٠و ٤٠كلم/س

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٠ و ٧٥%.

– حال البحر: مائج

– حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٠ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية