دعا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل اللبنانيين الى “ان يكون خيارهم خيار البناء، بناء وطن يليق بأولادنا وهذا هو التزامنا مع جميع اللبنانيين في لبنان والخارج، وهذه هي مسيرتنا أن نحافظ على كل ما ورثناه من آبائنا وأجدادنا فنعمل على التحسين والترميم مهما كثر عدد المعرقلين الذين لن يثنونا عن عملنا تماما كما يحصل على مستوى كل الملفات في لبنان حيث نريد البناء، وهناك من يريد التدمير والخراب”.

كلام باسيل جاء خلال تدشين الجزء المرمم حديثا من قلعة سمارجبيل في قضاء البترون، بدعوة من لجنة مهرجاناتها، في حضور عدد من السفراء، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رؤساء بلديات ومخاتير، مأمور نفوس البترون مارلو كفوري وحشد من المشاركين من ابناء منطقة البترون ومن مختلف المناطق اللبنانية.

واضاف “لا يعتقدن احد منكم ان لا عراقيل امامنا وليس هناك من معرقلين كما يحصل في امور اخرى على صعيد ملفات البلد من النفط والكهرباء والحكومة، هؤلاء الذين كلما اردنا البناء ارادوا التخريب والتدمير، ونحن هدفنا هو البناء والعمران وهذا التزامنا، واليوم محطتنا في سمارجبيل غدا قد نكون في قلعة المسيلحة او قلعة بشتودار وقلعة البترون، اضافة الى مشاريع ترميم تنفذ حاليا في 15 كنيسة في منطقة البترون ومشاريع اخرى على نهر الجوز وبالوع بلعه وسوق دوما القديم وسوق البترون القديم وحي القلعة القديمة”، مؤكدا أنه “كلما وجدنا معلما تاريخيا ورثناه من اجدادنا وآبائنا سنفتخر به ونعمل للمحافظة عليه بترميمه واعادة بنائه وبذلك نحافظ على تاريخنا ونعلم اولادنا المحافظة على ارث آبائنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام