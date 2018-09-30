قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن السعودية هي مصدر الارهاب والتطرف في العالم لاسيما في منطقة “الشرق الاوسط”.

وأفادت وكالة مهرللأنباء إن الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي انتقد بشدة سياسات السعودية في العالم والمنطقة وقال أنها ” مصدر الارهاب والتطرف في العالم لاسيما في منطقة الشرق الاوسط”.

وأشار إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ومزاعمه المكررة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال “لا شك ان السعودية هي أول وأبرز الداعمين للارهاب في العالم وما نشاهده من ارهاب في جميع أنحاء العالم لاسيما في منطقة الشرق الاوسط هو نابع من السعودية والافكار المتطرفة التي ينشرها النظام السعودي”.

وقال قاسمي ” إذا ما رأينا عادل الجبير يؤكد دعم بلاده لسياسات ترامب التخريبية والمنتهكة للاتفاقيات الدولية فليس بالأمر العجيب ذلك ان السعودية هي أهم الحماة والتابعين لأفكار ترامب وذلك جنبا الى جنب الصهاينة والامارات العربية المتحدة.

المصدر: وكالة مهر