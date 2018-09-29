-إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في تبة الفراص بالاجاشر قبالة نجران

-تعز: تفجير عبوة ناسفة بعدد من المرتزقة في إحدى التباب بـ جبهة الشقب مديرية صبر الموادم

-الضالع: استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان في أحد المواقع بـ نقيل الخشبة بقذائف المدفعية

-عمليتان هجوميتان للجيش واللجان وكسر زحف للمرتزقة في نهم والبيضاء

-تدمير آليتين للغزاة ومصرع مرتزقة في التحيتا

-تدمير آلية لمرتزقة العدوان في الجوف

-تدمير طقم عسكري ودك تجمعات للمرتزقة في جيزان ونجران

-إطلاق 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات للمرتزقة في عسير ونجران

الاعتداءات:

واصل العدوان السعودي الأمريكي اليوم السبت، شن غاراته وقصفه على عدد المحافظات مخلفا إصابات وأضرارا مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

-ففي الحديدة استشهد مواطن وأصيب آخر بغارة لطيران العدوان على مديرية المنيرة، وشن طيران العدوان غارة غرب منطقة كيلو16 جنوب شارع الخمسين و٣ غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.

-وفي حجة أصيب ثلاثة مواطنين إثر غارتين لطيران العدوان استهدفت سيارة مواطن في منطقة بني حسن بمديرية عبس.

-وفي صعدة أصيب مواطن بجروح جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، وتعرضت مناطق متفرقة من مديريات شدا ورازح وباقم ومنبه والظاهر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي تسبب بأضرار فادحة في منازل وممتلكات المواطنين.

-وفي صعدة أيضا شن طيران العدوان غارتين على منطقة عكوان بمديرية الصفراء، وغارتين على الطريق العام بمديرية شدا الحدودية، فيما شن 3 غارات على ممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية.

-وفي جيزان شن الطيران المعادي غارة على جبل تويلق.

المصدر: المسيرة نت