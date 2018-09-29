أصيب 24 شخصا وأوقف ستة آخرون السبت خلال مواجهات أعقبت مسيرة لعناصر الشرطة وتظاهرة انفصالية مضادة في برشلونة مع قرب حلول الذكرى الأولى لاستفتاء استقلال اقليم كاتالونيا في شمال شرق اسبانيا.

وأثارت المسيرة التي ضمت نحو ثلاثة آلاف رجل شرطة النشطاء الانفصاليين الذين خرجوا بدورهم في تظاهرة مضادة شارك فيها نحو ستة آلاف شخص. حسب تقديرات سلطات المدينة.

ونشبت مناوشات بين مجموعتي المتظاهرين فيما حذرت الشرطة الانفصاليين عدة مرات بعد محاولتهم تجاوز طوق أمني وإلقاء الدهان ومقذوفات باتجاه عناصرها.

وأصيب 24 متظاهرا في المناوشات. على ما أعلنت السلطات الطبية في المدينة. فيما أعلنت الشرطة الكاتالونية توقيف ستة اشخاص.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية