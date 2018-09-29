أعلن وزير الخارجية الكوري الشمالي أن بلاده لا تنوي نزع سلاحها النووي ما لم يتم بناء الثقة مع الولايات المتحدة وذلك في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ري يونغ هو “من دون بناء الثقة مع الولايات المتحدة لن نكون واثقين من ضمان أمننا القومي. وفي هذه الحالة لن نبادر أبدا إلى نزع أحادي للسلاح النووي”.

وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي إن “التحسن الاخير” الذي شهدته شبه الجزيرة الكورية “يظهر أن بناء الثقة قد يكون حاسما”. مضيفا “على كوريا الشمالية والولايات المتحدة السعي قبل كل شيء لبناء الثقة”.

وحمل الوزير الكوري الشمالي الولايات المتحدة مسؤولية وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب “دعمها لإجراءات قسرية تقوض بناء الثقة” المتبادلة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي إن “الرئيس كيم جونغ أون مصمم على تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى أراضي سلام خالية من الأسلحة والتهديدات النووية”.

وتابع وزير خارجية كوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات اقتصادية دولية قاسية “يجب أن نتحرر من طرق التفكير القديمة” مضيفا “لدينا أسباب تدفعنا لعدم الثقة

تفوق بكثير الأسباب الاميركية”. لكنه أكد “حسن نية” بلاده في إقامة علاقات سلمية.

وأعاد ري التذكير أن بلاده “أوقفت التجارب النووية و(تجارب إطلاق) صواريخ بالستية عابرة للقارات” وقامت ب”تفكيك مواقع نووية بكل شفافية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية