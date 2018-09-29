وزير خارجية كوريا الشمالية: لن نبادر لنزع سلاحنا النووي من دون بناء الثقة مع واشنطن وضمان أمننا القومي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2018 - 20:58
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وزارة النقل السورية تعلن إنهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب مع الأردن في العاشر من الشهر المقبل
الحكومة الأردنية: مستمرون مع الجانب السوري بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية
الجيش السوري يثبت نقاطه في عمق الجروف الصخرية بتلول الصفا ويعثر على ذخيرة وأسلحة من مخلفات داعش في بادية السويداء
وزير الخارجية السوري في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لن نقبل بأي فكرة تشكل تدخلاً في شؤون سوريا الداخلية
وليد المعلم: اليوم نكتب الفصل الأخير في الأزمة السورية ومصمون على مواصلة الحرب على الإرهاب وتطهير كل أراضينا
وزير الخارجية السوري يلتقي أمين عام الأمم المتحدة: دور المنظمة هو الميسر للعملية السياسية التي يجب أن تكون بقيادة سورية
غوتريش يؤكد استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في جهود تشكيل لجنة مناقشة الدستور والعمل على تقديم المساعدات في سوريا
المعلم يبحث مع نظيره الإيراني خلال إجتماع في نيويورك تنفيذ اتفاق سوتشي الأخير المتعلق بإدلب وكذلك لجنة مناقشة الدستور
وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع نظرائه من النمسا وهولندا والجزائر على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية الإيرانية لموقع "المونيتور" الالكتروني: سياسة واشنطن في المنطقة أعطت نتائج عكسية في لبنان وسوريا والعراق
القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء محمد علي جعفري يؤكد أن الحرس لن يدع دماء شهداء الأهواز تذهب هدراً
الخارجية العراقية تأسف لقرار واشنطن سحب موظفي القنصلية في البصرة وتحذير المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق
النائب نواف الموسوي: رئيس الجمهورية اللبنانية وفي جميع المحافل الدولية كان صلبا وواضحا وحازما في تأكيد ضرورة المقاومة
النائب الموسوي: ندين حملات التجني التي تستهدف الرئيس عون وموقع الرئاسة وندعو إلى ملاحقة إدارية وقانونية لمفبركي الحملات
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لأن هناك استحقاقات داهمة كثيرة
المؤتمر العام الرابع عشر في حركة أمل يجدد انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للحركة وهيثم جمعة نائباً له
المؤتمر العام لحركة أمل ينتخب جميل حايك رئيساً للمكتب السياسي ومصطفى فوعاني رئيساً للهيئة التنفيذية
المؤتمر العام لحركة أمل ينتخب عباس نصرالله مقرراً وقبلان قبلان وخليل حمدان عضوان في هيئة الرئاسة
مقتل العديد من مسلحي قوى العدوان خلال عمليتين هجوميتين للجيش اليمني واللجان الشعبية وإفشال هجوم لهم في نهم والبيضاء
قتلى وجرحى في عدن الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان على اليمن خلال مواجهات بين المسلحين أدت أيضاً إلى تضرر أملاك المواطنين
الرئيس الصربي يعلن حالة التأهب القصوى في جيش بلاده وذلك على خلفية استيلاء قوات خاصة في إقليم كوسوفو على أرض صربية
حركة حماس: التوسع في مسيرات العودة هو قرار الجماهير المنتفضة التي تطالب بحقوقها المشروعة في وطنها وكسر الحصار عن غزة
مئات القتلى والجرحى جراء تسونامي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية وتحذيرات من ارتفاع الحصيلة التي قاربت 400 قتيل
وزير خارجية كوريا الشمالية: لن نبادر لنزع سلاحنا النووي من دون بناء الثقة مع واشنطن وضمان أمننا القومي
منذ 1 ساعة
29 September، 2018
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مئات القتلى والجرحى اثر زلزال عنيف أعقبه تسونامي في أندونيسيا
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