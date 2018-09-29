جددت سوريا رفضها التام لاستخدام الأسلحة الكيميائية أو توجيه اتهامات باستخدام هذه الأسلحة من دون دليل.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، “استخدام الأسلحة الكيميائية أمر مدان ومرفوض كليا”.

وأضاف “هناك تهم جاهزة وسيناريوهات معدة مسبقا للعدوان على سوريا كما جرى عندما نفذت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عدوانها الثلاثي الغاشم على سوريا في شهر نيسان (ابريل) الماضي تحت ذريعة استخدام الأسلحة الكيميائية دون أي تحقيق أو دليل”.

المصدر: سبوتنيك