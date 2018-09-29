برعاية الاعلامي غسان جواد، أقام المنتدى الثقافي الأدبي الجنوبي ، ومجموعة هلا صور الثقافية الاعلامية مهرجان المواهب الشابة الصاعدة الأول في لبنان في ( الشعر والإلقاء والرسم ) وذلك في استراحة القرية في بلدة الصرفند الجنوبية ، بحضور رئيس البلدية الاستاذ علي حيدر خليفة ، ورئيس المنتدى الثقافي الأدبي الجنوبي الاستاذ ناجي حريري ، ورئيس مجموعة هلا صور الثقافية الدكتور عماد سعيد ، الاعلاميان وفاء بيضون ومحمد البندر، وحضور شخصيات وفعاليات إجتماعية وثقافية ، فنية ، وأدبية ، تربوية ، وإعلامية ، وحزبية،وحضور حاشد من المهتمين الذين وفدوا من كافة المناطق اللبنانية ، وأهالي الطلاب المشاركين في المهرجان .

بعد تقديم من الشاعرة الاستاذة سوسن بحمد،كانت عدة كلمات لكل من الشاعرة الاستاذة فاطمة الساحلي حاملة أمانة الواعدين ، كلمة رئيس بلدية الصرفند الأستاذ علي حيدر خليفه ، كلمة الجهات المنظمة القاها الأستاذ مهدي حرقوص ،كلمة راعي الحفل الاعلامي الاستاذ غسان جواد ،بعدها اعتلى المنبر المشاركون وتلوا على مسامع الجمهور القصائد والقراءات الشعرية والقصصية المتنوعة ، كما تم عرض لوحات تشكيلية ورسم مباشر

ختاما قدم المنتدى الثقافي الأدبي الجنوبي و حركة التواصل والتلاقي اللبناني ، دروع تكريمية للاستاذ جواد كما تم توزيع شهادات مشاركة على جميع الطلاب المشاركين في المهرجان.

المصدر: انترنت