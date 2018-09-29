أكد مصدر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي الحكومية، لوكالة “سبوتنيك” اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى التقارير بشأن الوضع في شمال كوسوفو بجدية، مشيراً إلى أن بروكسل على اتصال وثيق مع جميع الأطراف.

وقال المسؤول: ” ننظر إلى مثل هذه الأخبار بجدية، ونحن على اتصال وثيق مع جميع الأطراف المعنية”.

وأضاف المسؤول: ” نعرب عن أملنا بأن تتعامل جميع الأطراف بهدوء بهذا الصدد، وندعو إلى ضبط النفس”.

هذا أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش، ظهر اليوم حالة التأهب القصوى في جيش بلاده، وذلك على خلفية استيلاء القوات الخاصة في إقليم كوسوفو الانفصالي على أرض صربية،وفقاً لوسائل إعلام.

المصدر: الاتحاد الأوروبي