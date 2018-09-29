اندلعت، اليوم السبت، اشتباكات بين مجاميع مسلحة، أسفرت عن جرحى وتضرر عدد من المنازل واحتراق سيارات مواطنين في محافظة عدن جنوب البلاد.

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من العدوان أن اشتباكات اندلعت صباح اليوم بين مجاميع مسلحة بحي القاهرة خلفت عددا من الجرحى.

وأضافت أن الاشتباكات أدت إلى أضرار في منازل المواطنين واحتراق سياراتهم كما أحدثت حالة من الرعب والهلع في صفوفهم.

ويأتي هذا في سياق الانفلات الأمني وحالة الاقتتال بين المجاميع المسلحة وانتشار الجماعات التكفيرية وتوسع نشاطها في المحافظات الجنوبية عموما وعدن على وجه الخصوص القابعة تحت سيطرة قوى الغزو والاحتلال منذ أكثر من 3 أعوام.

المصدر: المسيرة نت