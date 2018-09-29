أكد المستشار الخاص للشؤون الدولية لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني حسين أمير عبد اللهيان، أن “المستشارين العسكريين الايرانيين باقون بكل قوة في سوريا ما دامت الحكومة السورية تطلب ذلك وفقاً للاتفاقيات الدفاعية بين البلدين وهم جاهزون لتقديم اي نوع من المساعدة، ويجب على العدو ان يدفن رغبته في خروج ايران من سوريا”.

وشدد على أن “سوريا هي حليف ايران الاستراتيجي وستبقى كذلك، وستبقى بقوة الى جانب حلفاء ايران وستكون في مقدمتهم في مواجهة الارهاب والعدو الصهيوني”.

وحول موضوع ادلب، شدد عبد اللهيان على أنه “على الارهابيين ان يعلموا انه لا يوجد لديهم خيار سوى الخروج من سوريا، ولا يوجد شيء اسمه نزع السلاح، وعلى دول المنطقة والاقليم التي تدعم الارهاب أن تعلم أن الجمهورية الاسلامية تؤيد أي حل يؤدي الى القضاء على الارهاب مع رعاية الامور الانسانية وعدم سفك الدماء”.

المصدر: وكالة يونيوز