أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، اليوم السبت، عن الاسف العميق لوقوع الزلزال وتسونامي الضخم في اندونيسيا، مبديا المواساة مع الحكومة والشعب الاندونيسي والمتضررين بهذا الحادث.

وأعرب بهرام #قاسمي عن الاسف العميق لوقوع الزلزال والتسونامي الضخم في اندونيسيا والذي أسفر عن مئات القتلى والمصابين والمشردين، مبديا المواساة مع الحكومة والشعب الاندونيسي والمتضررين بهذا الحادث المؤسف.

وشهدت اندونيسيا ظهر أمس الجمعة وقوع أربعة زلازل قوية في عدة مناطق، تراوحت شدتها بين 4.9 و7.5 ريختر، أدت الى ما لا يقل عن 384 قتيلا و500 من المصابين.

المصدر: وكالات