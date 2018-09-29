أبلغت الولايات المتحدة وكندا الجمعة المكسيك بأنهما قد تتوصلان إلى اتفاق حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي تضم هذه الدول الثلاث، خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة بحسب

ما أعلنه وزير الاقتصاد المكسيكي.

ولدى تسليمه الجمعة لمجلس الشيوخ المكسيكي نص الاتفاقية التجارية الثنائية التي تفاوضت المكسيك مع الولايات المتحدة بشأنها في آب/أغسطس ولا تشمل كندا، أضاف الوزير إيلدفونسو غواخاردو بأن واشنطن وأوتاوا تقومان بمسعى أخير “بالغ الجدية” بهدف تسوية الخلافات.

المصدر: الوكالة الفرنسية