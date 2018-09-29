رأى النائب أنور محمد الخليل أن “تأليف الحكومة بات ضرورة وطنية ملحة، والتأخير مهما كانت أسبابه بدأ ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي المأزوم أصلا”.

وقال خلال لقائه وفودا بلدية واختيارية من بلدات حاصبيا والكفير وعين جرفا وإبل السقي والفرديس: “الوضع الاقتصادي يعاني أزمات كبيرة نتيجة عناصر داخلية وإقليمية عدة، ويحتاج إلى صدمة إيجابية لإعادة تحريكه منها ما هو مرتبط بتأليف حكومة تكون موضع ثقة عند اللبنانيين اليوم قبل الغد، ومنها ما هو مرتبط بسلة تشريعات إضافية على ما أقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة، لذلك تشكيل الحكومة بات ضرورة وطنية ملحة”.

أضاف: “ما يطمئننا حتى اليوم أن الوضع النقدي بسلام وأمان ولا يزال مستقرا ومتينا، لكن المطلوب أن يحسن هذا الوضع ويعزز من خلال تأليف الحكومة، لذا نناشد الرئيس المكلف بصفته المعني الأول ورئيس الجمهورية بصفته شريكا في التوقيع على مرسوم التأليف، أن يعملا معا على تذليل العقبات الداخلية لتحصين لبنان في مواجهة التحديات الإقليمية، وهذه التحديات على ما يبدو مفصلية في تاريخ المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام