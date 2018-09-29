اجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة محادثات مع نظرائه من النمسا وهولندا والجزائر، على هامش الاجتماع الـ 73 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيوويرك. وفي لقاء ظريف مع نظيرته النمساوية كارين كنايسل تم البحث حول مختلف ابعاد العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية واحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي واجراءات اوروبا لتوفير المصالح الايرانية. كما تباحث وزير الخارجية الايراني مع نظيره الهولندي ستيف بلوك حول الاتفاق النووي والتطورات الاقليمية والتعاون الثنائي.

وتناول لقاء ظريف مع نظيره الجزائري عبدالقادر مساهل احدث تطورات العلاقات الثنائية واوضاع المنطقة والاتفاق النووي. كما اجتمع وزير الخارجية الايراني بمساعد الامين العام للامم المتحدة في الشؤون الانسانية للبحث في القضايا الانسانية في مناطق الازمة ومنها سوريا واليمن. وفي اللقاء مع رئيس لجنة الصليب الاحمر الدولية جرى البحث وتبادل وجهات النظر حول المساعدات الانسانية في المنطقة خاصة سوريا واليمن وافغانستان. وكما ترأس ظريف خلال زيارته الحالية الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، منتدى حوار التعاون الاسيوي وكذلك منتدى الحضارات القديمة.

وشارك ظريف في الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية دول “4+1” بحضور منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني للبحث في كيفية ضمان وتحقيق مصالح ايران في اطار الاتفاق النووي، كما شارك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في اوضاع سوريا واتفاق ادلب.والتقى وزير الخارجية الايراني كذلك موغريني والمندوب الخاص للامين العام للامم المتحدة في شؤون العراق. واجرى وزير الخارجية الايراني لغاية الان محادثات مع وزراء خارجية المانيا وسوريا وكوريا الجنوبية وفنزويلا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا والنرويج والسويد والباراغواي وفرنسا وبريطانيا وعمان والهند والصين.

المصدر: وكاالة انباء فارس