فككت هندسة اللواء 13 بالحشد الشعبي السبت، متفجرات زرعت باجهزة اتصالات تابعة لإحدى الشركات في قضاء راوة (350 كم غرب الرمادي). وقال معاون آمر اللواء احمد نصر الله في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، انه “بعد ورود معلومات استخبارية بوجود عدد من العبوات الناسفة الموضوعة في أجهزة الاتصالات التابعة لإحدى شركات الهاتف النقال تم توجيه قوة من اللواء 13 حيث تم تفكيك جميع العبوات المزروعة”. وأضاف نصر الله انه “بعد الكشف عن ربيترات الاتصالات تبين أن أحدها يعمل إلى الآن يستقبل ويرسل نداءات الإرهابيين وتم تفكيكه لقطع الاتصال الخاص بإرسال النداءات”. يذكر أن لواء 13 يتمركز في قاطع عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار ويجري مهمات استطلاعية لمنع عودة الخلايا النائمة في المحور الذي يعد من أهم المحاور العسكرية على صعيد أمن البلاد.

المصدر: موفع الحشد الشعبي