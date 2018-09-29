أعلنت السلطات الإندونسية السبت ارتفاع عدد قتلى زلزال وتسونامي ضرب جزيرة سولاويسي إلى 384 قتيلاً، حيث جرفت الأمواج أعداداً كبيرة ممن كانوا على الشواطئ. ونقلت وكالة رويترز عن الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث أن “عدد قتلى زلزال وتسونامي على جزيرة سولاويسي ارتفع إلى 384 قتيلا، إذ جرفت الأمواج الضخمة أعدادا كبيرة من الضحايا كانوا على الشاطئ”. وضربت سلسلة من الزلازل وأمواج تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية يوم أمس الجمعة، وبلغت قوة الزلازال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 18.1 كلم.

وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل قد أعلن في وقت لاحق من يوم الجمعة، عن وقوع زلزال آخر، بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر قرب سواحل جزيرة سولاوسي الأندونيسية، وتم رصد الزلزال عند الساعة 18.02 حسب التوقيت المحلي، وكان مركز الزلزال على بعد 80 كلم شمال مدينة بالو في جزيرة سولاوسي، على عمق 10 كلم.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية