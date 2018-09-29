أعلن أحد القراصنة الإلكترونيين (الهاكرز) أنه بصدد حذف حساب مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، من الموقع ذاته يوم الأحد المقبل.

وذكرت شبكة بلومبيرغ أن هاكر تايواني يدعى تشانغ تشي-يوان أعلن عبر صفحته على فيسبوك أنه سيحذف حساب مؤسس الموقع يوم الأحد القادم على مرأى ومسمع من الجميع، إذ يعتزم إذاعة عملية القرصنة على حساب زوكربيرغ في بث حي أمام آلاف المتابعين.

يشار إلى أن شركة حافلات نقل ركاب كانت قد حركت دعوى قضائية بحق تشانغ بعد أن نجح في اختراق النظام الإلكتروني لبيع التذاكر الخاص بالشركة.

وكان تشانغ كد اعترف، في وقت سابق، على صفحته على فيسبوك أنه ينفذ عمليات القرصنة من أجل جمع المال، في المقابل كان فيسبوك قد أعلن عن أنه بصدد مكافأة من يكتشف نقاط الضعف الأمني في الخدمة المقدمة من الموقع.

وإذا نجحت خطة تشانغ في اختراق صفحة مارك زوكربيرغ، فلن تكون المرة الأولى من نوعها التي تتعرض فيها الصفحة لمثل هذه المحاولات، ففي عام 2011 نجح أحد الهاكرز في اختراق الصفحة ونشر عبرها منشور يدعو فيه زوكربيرغ إلى تحويل الموقع إلى منصة استثمار اجتماعي بدلا من كونها للتواصل الاجتماعي.

المصدر: سبوتنيك