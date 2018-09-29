توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون الطقس في لبنان غدا الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان تنحسر تدريجيا ابتداء من بعد ظهر يوم الاحد ويتحوّل الطقس إلى متقلّب.

– الطقس المتوقع في لبنان

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

الأحد: غائم جزئياً يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة وبداية انخفاض درجات الحرارة ابتداء من بعد الظهر وتساقط امطار خفيفة مساء خاصة في المناطق الداخلية.

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرّقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد بين الحين والآخر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 36، فوق الجبال من 19 الى 30، في الداخل من 18 الى 36، اما في الارز من 14 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية: شماليّة إلى شماليّة غربيّة ، سرعتها بين 10 و30 كلم/س

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 28°م.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية