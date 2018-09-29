أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، أن معركة التحرير مستمرة، مشيرا إلى أن “انتفاضة الأقصى” ستظل مشتعلة، ولن تتوقف أبدا حتى تحرير القدس والأقصى.

وقال المدلل في كلمة له، خلال مشاركته الجماهير، في فعاليات مخيم العودة شرق رفح، الجمعة “في الذكرى الثامنة عشرة لاندلاع “انتفاضة الأقصى” نؤكد أنها لاتزال تسري فينا، من خلال هذا الإقدام والتحدي الذي يكرسه شعبنا في ميادين وساحات المواجهة”.

وأضاف “نشاهد اليوم ذلك العنفوان الثوري، وصور المواجهة البطولية التي كان يسطرها شبابنا إبان “انتفاضة الأقصى”، التي تعد محطة تاريخية هامة في مسيرة كفاحنا، تماما كما تمثل اليوم مسيرات العودة”.

وبين المدلل أن مسيرات العودة وكسر الحصار، حلقةٌ هامة في تاريخ شعبنا الكفاحي، وسيكون لها ثمارها الكبيرة، التي لن تكون أدنى مما حققته “انتفاضة الأقصى”؛ في إشارة منه لتحرير قطاع غزة عام 2005.

وحذّر القيادي بالجهاد الإسلامي، من محاولات الالتفاف على هذه المسيرات المباركة، ومحاولات التبخيس من دورها وتأثيرها، لاسيما وأنها تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا أسبوعا بعد الآخر.

وأهاب المدلل بأهلنا فى الضفة الغربية والقدس، أن يصعدوا المواجهة والاشتباك على الحواجز وفي نقاط التماس مع جنود الاحتلال والمستوطنين، حتى يدركوا جيدا أنهم سيعانون الاستنزاف المستمر والموت، طالما أن الجريمة مستمرة ضد المسجد الأقصى والقدس.

المصدر: فلسطين اليوم