أعلنت المجر معارضتها لميثاق الأمم المتحدة للهجرة الذي سيتم إبرامه رسميا في كانون الأول/ديسمبر في المغرب، على ما أعلن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو من منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية المنعقدة في نيويورك.

وقال زيجارتو في خطاب محوره معارضة بلاده لموضوع الهجرة إن “هذا الميثاق مضاد لمصلحتنا الوطنية”، معتبرا أنه “يوحي بأن حركات الهجرة مفيدة، ويقترح أن مجتمعا متعدد الثاقافات أفضل من مجتمع متجانس”. وتابع أن “القرار يعود للبلدان، نحض الأسرة الدولية على عدم تشجيع موجات الهجرة بل وضع حد لها”.

ووافقت دول الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة في تموز/يوليو على إقرار ميثاق دولي غير ملزم حول الهجرة، وبعد بضعة أيام أعلنت المجر انسحابها منه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية