أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 29-09-2018

النهار

• تتخوّف عائلة نزار زكا من ربط إطلاقه بتوقيعه على محاضر تحقيقات وهميّة واعترافات قسريّة بلغة فارسيّة لا يفهمها.

• دخلت السياسة على التعيينات في موقع أكاديمي بعدما حاول مسؤولون في الدولة التأثير فيها ومحاربة أحد المرشّحين لأسباب انتخابيّة.

• أوضح وزير العدل تعليقاً على لقائه أصحاب المولّدات انه اجتمع بهم بناء لطلب وزير الاقتصاد ولم يعطِ أي شرعيّة لهذا القطاع.

اللواء

• سادت أجواء قاتمة على خلفية تتالي انهيارات الصحافة في بلد كانت عاصمته عاصمة الصحافة العربية!

• خلافاً لما يُشاع، كلٌّ على موقفه في ما خص الحكومة، والتفاؤل مثل «غيم شباط»: ما عليه رباط!

• وزير «دقيق» وضع أرقاماً مخيفة أمام جهات معنية، محذراً من تداعيات خطيرة، إذا استمر «التجاذب الحكومي».

البناء

• استغربت مصادر دبلوماسية عدم صدور ايّ تعليق أممي على الكلام الذي قاله الرئيس الأميركي من أحد المنابر الملحقة بالأمم المتحدة حول نيته دعم انقلاب عسكري في فنزويلا وصولاً للتهديد باغتيال الرئيس الفنزويلي المنتخب والمشارك في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت كانت مفوضية حقوق الإنسان الأممية تفاوض الرئيس الفنزويلي على ترتيب زيارة لها الى بلده!

المصدر: صحف