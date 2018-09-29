دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة في نيويورك بلدان الخليج العربية إلى أن تكون “متحدة” في مواجهة إيران، في وقت لم تتحقق حتى الآن انفراجة في الأزمة بين السعودية وقطر.

وكان وزيرا الخارجية السعودي عادل الجبير والقطري محمد من عبد الرجمن ال ثاني جالسين إلى الطاولة نفسها مع بومبيو ونظرائهم.

وقال بومبيو أمام وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وعمان)، وكذلك مصر والأردن “لدينا جميعا مصلحة مشتركة في مجموعة واسعة من القضايا التي لها علاقة بالأمن”.

وأكد في مستهل اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة “إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى، وإرساء السلام والاستقرار في سوريا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية