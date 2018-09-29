أكد قائد القوة البرية للحرس الثوري الايراني العميد محمد باكبور مقتل المسؤول الثاني في جماعة “جيش الظلم” الإرهابية (تطلق على نفسها جيش العدل) “ملا هاشم نكري” على يد الحرس الثوري في منطقة سراوان الحدودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اثر العمليات التي شنها مقاتلو قوات حرس الثورة الاسلامية صباح اليوم على عصابة ارهابية تابعة للاستكبار العالمي في منطقة سراوان الحدودية، قال العميد باكبور في تصريح صحفي له: خلال هذه العمليات الدقيقة والمباغتة والمصحوبة بالنيران الكثيفة لمقاتلي مقر “قدس ” التابع للقوات البرية لحرس الثورة ، قتل 4 من العناصر الارهابية واصيب شخصان آخران بجروح كما لاذ الآخرون بالفرار الى داخل البلد المجاورة لمنطقة سراوان الحدودية .

وكشف العميد باكبور هوية المسؤول الثاني في زمرة جيش “الظلم” الذي عثر على جثته بين جثث الارهابيين قائلا انه يدعى “ملا هاشم نكري” واوضح: خلال السنوات الاخيرة تولى (ملا هاشم نكري) قيادة الكثير من العمليات الارهابية لهذه الزمرة في مهاجمة مخافر شرطة الحدود في المنطقة من بينها نصب كمين ضد قوات حرس الحدود في عام 2013 واستشهاد 14 شخصا من مجاهدي فوج سراوان المرابط على الحدود وايضا مهاجمة قوات حرس الحدود في منطقة “تهلاب” في ميرجاوه والذي اسفر عن استشهاد 9 اشخاص واسر جندي في عام 2017 .

وبين قائد القوة البرية للحرس الثوري ان الارهابي المقتول “ملا هاشم نكري” قد تولى مسؤولية تنفيذ العمليات الارهابية في المنطقة الوسطى لحدود جنوب شرق البلاد بمحافظة سيستان وبلوشستان شرقي ايران.

المصدر: وكالة مهر