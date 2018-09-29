أكد الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجمعة أنه ليس هناك تاريخ محدد لانضمام كندا إلى الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك مشيرا إلى أن البلدان الثلاثة تدرس المقترحات بهدف التوصل إلى اتفاق.

وقال لوبيز أوبرادور الذي سيتولى مهماته الرئاسية في الأول من كانون الأول/ديسمبر خلال مؤتمر صحافي إنه “ليس هناك من تواريخ محددة … لا يزال لدينا وقت للتوصل إلى اتفاق” من أجل أن تبقى اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) اتفاقية “ثلاثية” بين الولايات المتحدة والمكسكيك وكندا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية