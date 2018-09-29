اكد امام وخطيب جمعة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار الشيخ بلال العبدلي ان تنظيم داعش الاجرامي انتهى ولم نسمح بعودة الارهاب الى المحافظة وسنعمل جاهدين بمحاربة كل اشكال التطرف ونشر اواصر المحبة بين اطياف الشعب العراقي.

وقال العبدلي في خطبته من جامع الحضرة المحمدية وسط المدينة، ان ” حقبة داعش انتهت بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات الامنية والقوات الساندة لها ولم نسمح لهذه العصابات من العودة مرة ثانية الى مناطقنا وسنحارب كل من يحاول نشر الفكر المتطرف”.

واضاف العبدلي ان”القوات الامنية والحشد الشعبي تقوم بعمليات ملاحقة لذيول مجرمي داعش مثمنا دور القوات الامنية في اعادة الامن والاستقرار الى كافة مدن المحافظة “.

المصدر: وكالات