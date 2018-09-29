قتل وأصيب العشرات من مرتزقة الجيش السعودي اليوم الجمعة، إثر قصف صاروخي مركّز دك تجمعاتهم قبالة منفذ علب بقطاع عسير. وذكر مصدر عسكري أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية أطلقت ثلاثة صواريخ نوع “زلزال1” على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

وأوضح المصدر أن استهداف المرتزقة جاء بعد عملية رصد دقيقة لتجمعات المرتزقة تم على إثرها استهدافهم بشكل دقيق ومركّز. وأكد سقوط العشرات في صفوف المرتزقة بين قتيل وجريح جراء القصف الصاروخي الذي طال تجمعاتهم.

وكانت صاروخية الجيش واللجان أطلقت في وقت سابق، صاروخ “زلزال1” على تجمعات للجيش السعودي خلف جبل الدود بقطاع جيزان وصاروخ أخر على تجمعات منافقي العدوان في جبهة الوازعية بمحافظة تعز.

المصدر: المسيرة نت