أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن نقل الإرهابيين من إدلب إلى نقاط أخرى أمر غير مقبول، فهم يجب تدميرهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: “ما زلنا نأمل بشدة أن تتمكن تركيا من الفصل بين المعارضة الطبيعية العاقلة من “جبهة النصرة”، وبما أن هذه المنظمة إرهابية، فهي مدرجة في قوائم الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولا يوجد لها مكان هناك، وهناك العديد من التكهنات حول كيفية حل مشاكل هؤلاء المسلحين. حتى أن هناك شك في أنهم سوف يرسلون إلى بعض النقاط الساخنة الأخرى. على سبيل المثال، في أفغانستان”.

وأضاف لافروف: “هذا كله غير مقبول، ويجب تدمير الإرهابيين، أو يجب معاقبتهم وتقديمهم للعدالة. وكيفية القيام بذلك سيتعين التعامل معها مع تطور الوضع، لا أحد يدعي أن هذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها في سوتشي وضعت جميع النقاط فوق [الأحرف] مرة وإلى الأبد، وستكون خريطة الطريق إلى الحل النهائي لهذه المشكلة”.

إيران تساعد بفعالية في مكافحة الإرهاب في سوريا

وأعلن سيرغي لافروف، أن إيران تساعد بفعالية في مكافحة الإرهاب في سوريا. وقال : ” أستطيع أن أؤكد حقيقة أن إيران تساعد في مكافحة الإرهاب بفعالية”. وأعلن لافروف أن الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب جاري تنفيذه، وأنه يتم سحب المسلحين والأسلحة من المنطقة العازلة. وقال: “قبل يومين التقينا هنا مع وزيري خارجية إيران وتركيا وقالا إنه يجري تنفيذ هذه الاتفاقية. حيث يتم سحب المسلحين من المنطقة المنزوعة من السلاح، ويتم سحب الأسلحة الثقيلة من هناك”.

وأضاف لافروف: “تعهدت تركيا بفصل المعارضة المستعدة للعملية السياسية من “جبهة النصرة” ، وهذه ليست مهمة سهلة…، وما زلنا نأمل أن تتمكن تركيا من فصل المعارضة الطبيعية العاقلة والوطنية عن “جبهة النصرة”.

المصدر: سبوتنيك