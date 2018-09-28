أعلنت ألمانيا الجمعة أنها بصدد تقديم 135 مليون دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدتها في التعاطي مع أزمة اللاجئين السوريين في الاردن ولبنان.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه “من المعيب” أن تكون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحاجة للمال لمساعدة ملايين السوريين الهاربين من ويلات الحرب في بلادهم، داعيا الدول الغنية الى تقديم اموال.

وأضاف “كثاني أكبر جهة مانحة ترغب ألمانيا في تقديم مبلغ 116 مليون يورو إضافية (135 مليون دولار) الى المفوضية، وهو نصف المبلغ الذي تحتاجه حاليا لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان”. وتابع “لكن الآخرين أيضا بحاجة لمضاعفة (جهودهم)”. وتضمن خطاب ماس انتقادات مبطنة للسياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب “اميركا أولا”.

ويشكل السوريون نسبة كبيرة من مئات آلاف اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا منذ العام 2015، وهي قضية حساسة أضعفت المستشارة أنغيلا ميركل سياسيا، واصبح ملف الهجرة شائكا في المانيا واستغلته أحزاب اليمين للوصول الى البرلمان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية