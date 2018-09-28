فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الجمعة في 28-9-2018.

دير الزور وريفها:

ـ قتل أحد مسلحي “قسد” إثر انفجار لغمٍ به، من مخلفات داعش، بمحيط بلدة الباغوز فوقاني في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ عثر على 3 جثث لأشخاصٍ، قتلوا على أيدي مسلحين مجهولين، قرب حقل الأزرق النفطي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الأشخاص، في قرية الطيانة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

الحسكة وريفها:

ـ قُتلَ أحد مسؤولي “الوحدات الكردية” المدعو “جكدار” برصاص مسلحين مجهولين في ريف مدينة عامودا بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

ـ صادرت “قسد” 3 منازل لمدنيين، في بلدة الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” عدد من المعلمين في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، وساقتهم إلى “التجنيد الإجباري” ضمن صفوفها، كما اعتقلت “قسد” عدداً من الشبان في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، لذات السبب.

حلب وريفها:

ـ عُثرَ على جثة أحد مسلحي “هيئة تحرير الشام” مقتولا على أيدي مجهولين، على الطريق الواصل بين مدينة الأتارب وقرية كفر ناصح بريف حلب الغربي.

إدلب وريفها:

ـ قُتلَ مسلحان من “الجبهة الوطنية للتحرير”، جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما، قرب قرية مورين بريف إدلب الشمالي الغربي.

ـ قتل شخص واصيب 3، إثر انفجار عبوة ناسفة بهم، زرعها مسلحون مجهولون، في شارع الثلاثين بمدينة إدلب.

ـ عُثرَ على عبوة ناسفة معدة للتفجير وسط بلدة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي.

ـ قُتلَ شاب متأثر بجراحه التي أصيب بها يوم أمس، برصاص حرس الحدود التركي، لدى محاولته عبور الحدود السورية _التركية، قُرب قرية الدرية في ريف إدلب الغربي.

ـ عثر على جثة شخص مقطوعة الرأس، مقتول على أيدي مجهولين، في حرش قرية عين شيب بريف إدلب الجنوبي الغربي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، في بلدة سرمين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات، كما انفجرت قنبلة، ألقاها مسلحون مجهولون، في مدينة سراقب بالريف ذاته.

ـ تحدث “المرصد السوري للمسلحين” عن قيام بعض المتظاهرين برفع علم “الجيش الحر” بينما رفع البعض الأخر علم “هيئة تحرير الشام” واعلام أخرى مثل “تنظيم حراس الدين” التابع ل “تنظيم القاعدة” في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي، حيث تطورت الأحداث لاصطفاف كل طرف في جهة، وإثارة النفور بين الجانبين.

ـ طالب أهالي بلدة كفر نبل بريف إدلب الجنوبي، “هيئة تحرير الشام” بالإفراج عن “الناشط المعارض” المدعو “ياسر السليم”.

ـ تحدثت تنسيقيات المسلحين عن منع مسلحي “الحزب التركستاني” مظاهرة كانت متجهة إلى مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

حمص وريفها:

ـ تحدثت تنسيقيات المسلحين عن قيام قوّة عسكرية مؤلفة من 8 سيارات من نوع (بيك آب) مدججة بالسلاح تابعة لـ “جيش مغاوير الثورة _الجيش الحر” المدعوم من “التحالف الدولي”، بمداهمة خيمة أحد المسؤولين عن “كتيبة الشرطة المدنية” المدعو محي الدين الخطيب في مخيم الركبان بريف حمص الجنوبي الشرقي، على خلفية رفض الأخير تسليم سيارة كانت مفروزة من قبل “مغاوير الثورة” لصالح “الكتيبة”، وذلك بعد إيقاف الرواتب الخاصة بـ “الكتيبة” لمدة تجاوزت 8 أشهر.

وأضافت التنسيقيات أن الأهالي أفشلوا الهجوم على خيمة المدعو محي الدين الخطيب، ما أدى إلى هروب مسلحي “جيش المغاوير” دون أخذ سياراتهم، مشيرة إلى أنَّ الأهالي متخوفين من أن يتم مداهمة المنطقة مجدداً، علماً أنها منطقة مدنية بالكامل، بهدف استعادة السيارات.

المصدر: الاعلام الحربي