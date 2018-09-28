تحطم مقاتلة أميركية من طراز “اف-35 ب” الحديثة في كارولينا الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2018 - 21:49
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تحطم مقاتلة أميركية من طراز “اف-35 ب” الحديثة في كارولينا الجنوبية
منذ 24 mins
28 September، 2018
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