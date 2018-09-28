أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دمشق ترغب في الحصول على منظومات “إس 400” من روسيا بالقول: “ننتظر إس 400”.

وقال المعلم رداً على سؤال صحفي إذا كانت سوريا تتوقع أن تغطي أنظمة “اس-300” التي ستوردها روسيا كامل الأجواء السورية: “نعم. مضيفا مع ابتسامة، “نحن ننتظر بنفاذ الصبر “اس-400″”.

من جهةٍ أخرى أشار المعلم إلى أن مدنيي إدلب يأملون بأن تعيد دمشق سيطرتها على المحافظة، قائلا: “نتلقى معلومات من سكان إدلب، نحن على اتصال دائم معهم ويقولون لنا إنهم يريدون أن تعود الحكومة السورية إلى إدلب”.

المصدر: وكالات