قال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان سليم جريصاتي إن “إلقاء القبض على الحجيري والتحقيق معه لدى القضاء العسكري يثبتان مرة جديدة ان يد الجيش والاجهزة الامنية تطال الارهاب حيثما وجد على الأراضي اللبنانية وان مخططاته تكشف بحرفية لافتة”.

وتابع جريصاتي في تغريدة له على موقع “تويتر” على شبكة الانترنت الجمعة ان “عهد الاستقرار الامني لا يساوم على سلامة لبنان والمقيمين فيه وزائريه”.

واضاف جريصاتي “نعزي الجيش وانفسنا بشهيد كمين الاجرام في مرجحين ونواسي الجرحى”، وأكد “لن يجد الاجرام ملاذا له آمنا على أرض لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام