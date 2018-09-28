دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب نواف الموسوي “لجنة الشباب والرياضة النيابية الى تنظيم عملها خلال ولاية مجلس النواب الخالية وإلى استنفار من أجل العمل على تحييد المجال الرياضي عن الإنقسامات السياسية”.

واعتبر الموسوي في حديث له الجمعة ان “الانقسامات السياسية باتت تمس بركائز الوحدة الوطنية بدل أن تكون مساحة إيجابية لبلورة تجربة ناجحة في العيش الواحد”، ورأى ان “العنف الذي تشهده المباريات الرياضية، بات استثمارا لجهات وشخصيات سياسية تستغله لتعميق الخلافات واستجداء للتوسع في القاعدة الشعبية”.

ورأى الموسوي أن “هذا الواقع يشكل خيانة للشباب والوطن، مطالبا اللجنة بوضع خطة عمل لنزع فتائل التوتر والمواجهة في المضمار الرياضي وتنقيته من عناصر التأزم والتفجير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام