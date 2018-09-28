وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: ارتفاع عدد الاصابات في صفوف المشاركين في مسيرة العودة خلال مواجهات مع الاحتلال إلى 80 اصابة مختلفة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2018 - 18:56
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3 شهداء وأكثر من 190 جريحا جراء اطلاق جنود الإحتلال الرصاص والقنابل الغازية على المتظاهرين على حدود قطاع غزّة
الصحة الفلسطينية: الشهيدان هما الطفل محمد نايف الحوم (14 عاماً) وإياد خليل أحمد الشاعر (18 عاماً)
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نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف: المنطقة منزوعة السلاح في إدلب إجراء مؤقت
بوغدانوف: قرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة أس 300 لا رجعة فيه والاتصالات مع "إسرائيل تقتصر على وزارتي الخارجية والدفاع"
وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف مدرعات لقوى العدوان السعودي الامريكي في منطقة الساحل الغربي
جنيف: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقر تمديد عمل فريق الخبراء الدوليين في اليمن لعام كامل
الأمم المتحدة تمدد التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن رغم معارضة السعودية وعدد من حلفائها
ميركل بعد لقاء أردوغان: بحثنا الوضع الإنساني في سوريا ونثمن الجهود التي تبذلها تركيا مع إيران وروسيا حول إدلب
مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله يهنئ حركة الجهاد الاسلامي لانتخابها زياد النخالة أمينا عاما للحركة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يهنئ الامين العام المنتخب لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة
وكالة العمل الألمانية: تراجع نسبة البطالة في أيلول/سبتمبر الى 5.1 بالمئة عند أدنى مستوى لها منذ توحيد البلاد
وكالة رصد الزلازل في اندونيسيا: أمواج تسونامي ضربت مدينة بالو إثر زلزال عنيف بقوة 7.5 درجات أدى الى تدمير مبان كثيرة
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: ارتفاع عدد الاصابات في صفوف المشاركين في مسيرة العودة خلال مواجهات مع الاحتلال إلى 80 اصابة مختلفة
منذ 1 ساعة
28 September، 2018
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