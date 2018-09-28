استشهد ثلاثاة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح الجمعة برصاص العدو الإسرائيلي والاختناق على حدود قطاع غزة، خلال مشاركتهم في المسيرة السلمية في مخيمات العودة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة “استشهاد الطفل محمد نايف الحوم ١٤ عاماً إثر إصابته في الصدر شرق البريج، والشاب إياد خليل أحمد الشاعر 18 عاماً برصاص الاحتلال شرق غزة، وشهيد ثالث مجهول الهوية استشهد شرق غزة”، وتابع “اصيب 80 مواطناً أصيبوا بجراح مختلفة شرق قطاع غزة”، ولفت الى انه “تم تحويل 40 إصابة منها للمشافي ومن بين الإصابات 29 إصابة بالرصاص الحي ومن بينها حالة حرجة جداً لطفل وحالة خطيرة لشاب وكلاهما في الصدر”.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “آلاف المواطنين شاركوا في مسيرة الجمعة 27 لمسيرة العودة تحت اسم انتفاضة الأقصى التي دعت لها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار”.

واكدت “الهيئة استمرار المسيرات حتى رفع الحصار عن قطاع غزة وعززت قوات الاحتلال من تواجدها على حدود القطاع تجنبا لاي تصعيد محتمل”.

المصدر: فلسطين اليوم