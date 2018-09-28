أعلن “المؤتمر الشعبي اللبناني” ان وفدا منه برئاسة رئيسه كمال شاتيلا زار السفير الروسي الكسندر زاسبكين، حيث قدم تعازي المؤتمر بضحايا الطائرة الروسية في سوريا.

وابدى الوفد تضامنه “مع روسيا ودورها العالمي في الدفاع عن مصالح الشعوب والتصدي لسياسات الهيمنة الأميركية من أجل سلام قائم على العدل ووقف اختراقات السيادة الوطنية للدول ومواجهة الارهاب”.

واكد الوفد “نحن ننظر بايجابية الى الدور الروسي في المنطقة لان هذا الحضور أربك السياسات الاستعمارية وأوجد نوعا من التوازن وساعد على وقف استباحة مشروع الاوسط الكبير المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام