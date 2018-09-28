كبدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الجمعة قوات السعودي الاميركي على اليمن خسائر بشرية ومادية جسيمة في جبهة الساحل الغربي باليمني خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان دمرت مدرعة للغزاة بصاروخ موجه شرق الدريهمي، فيما دمرت وحدة المدفعية آليتين محملة بالمنافقين في الجاح”.

وأضاف المصدر أن “المجاهدين الأبطال دمروا آليتين عسكريتين ومصرع وإصابة من كان على متنهن بعبوات ناسفة شمال الخوخة”.

وأكد المصدر ان “القوة المدفعية دكت تجمع ضم أكثر من 16 آلية للمنافقين في الجاح محققة إصابات دقيقة، فيما أستهدفت وحدات أخرى تجمعات مرتزقة العدوان بالقذائف وصاروخ مناسب في مثلث المتينة”.

المصدر: موقع انصار الله