إصابة 15 فلسطينياً جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق خانيونس (وسائل اعلام فلسطينية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2018 - 16:52
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المحكمة العسكرية تحيل الأمير الشرعي لكتائب عبدالله عزام في عين الحلوة الإرهابي بهاء الدين حجير إلى المجلس العدلي
المحكمة العسكرية: المتهم حجير أفتى بتفجير السفارة الإيرانية عام 2013 ومرتبط بالتخطيط لاغتيال سياسيين ورجال أعمال ببيروت
المحكمة العسكرية تدعي على 4 فلسطينيين لانتمائهم إلى داعش والتحضير لعمل أمني وتسميم خزانات مياه يتزود منها الجيش
السفارة الروسية في بيروت: روسيا تواصل العمل لحشد الجهود الدولية لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم
بوغدانوف: قرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة أس 300 لا رجعة فيه والاتصالات مع "إسرائيل تقتصر على وزارتي الخارجية والدفاع"
مراسل المنار: إصابتان خطيرتان في الصدر برصاص الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
الحرس الثوري الإسلامي يعلن مقتل 4 إرهابيين في منطقة سراوان الحدودية مع باكستان جنوب شرق إيران
نائب قائد الحرس الثوري: إن لم تكف السعودية والإمارات عن توسيع دائرة التوتر والنزاع مع إيران سنتجاوز خطوطهما الحمراء
البحرين: أحكام جديدة بإسقاط الجنسية عن 3 مواطنين ما يرفع عدد المسقطة جنسيتهم إلى 743 منذ العام 2012
جنيف: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقر تمديد عمل فريق الخبراء الدوليين في اليمن لعام كامل
مشروع القرار الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان أيد توسيع التحقيقات في جرائم الحرب باليمن
ميركل بعد لقاء أردوغان: بحثنا الوضع الإنساني في سوريا ونثمن الجهود التي تبذلها تركيا مع إيران وروسيا حول إدلب
المعهد الأميركي: زلازل بعضها بلغ 7.5 درجات ضربت سيليبيس وجزيرة سولايزي في وسط أندونيسيا
إصابة 15 فلسطينياً جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق خانيونس (وسائل اعلام فلسطينية)
منذ 6 mins
28 September، 2018
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