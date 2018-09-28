اعتبر رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود ان “شعار محاربة الفساد لن يفلح ان كان ما ينشر في الصحف صحيحا وكل زعيم لطائفة او لجهة سيحمي جماعته حتى لو كان الفساد واضحا وضوح الشمس”.

وقال الشيخ حمود في حديث له الجمعة “يفترض ان يكون هنالك ميثاق شرف بين الزعماء اللبنانيين بأن يرفعوا الغطاء عن كل الفاسدين”، وتابع “لا ينبغي ان تكون وسائل الاعلام أقدر من اجهزة الرقابة الرسمية في كشف الاسماء والأرقام والمتورطين بالفساد”.

واضاف الشيخ حمود “لا بد من اعادة الاتفاق على المبادىء التي يفترض انها معيار الوطنية، فلا يزال هنالك اناس تعاملوا مع اسرائيل ونتج عن ذلك دمار وقتلى بالآلاف ولا يزال بعض هؤلاء يتفاخرون بأعمالهم دون اي خجل ويتحدثون عن عمالتهم وكأنها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي”.

أشار الشيخ حمود الى ان “كلمة رئيس الجمهورية في الامم المتحدة تعبر عن الموقف اللبناني وكثير من المواقف ينبغي ان ينوه بها”، وسأل “لكن كيف تنزل هذه المبادىء وهذه المواقف الى حيز التنفيذ؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام