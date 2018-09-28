دير الزور وريفها:

ـ عثر على 3 جثث لأشخاصٍ، قتلوا على أيدي مسلحين مجهولين، قرب حقل الأزرق النفطي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ قُتلَ أحد مسؤولي “الوحدات الكردية” المدعو “جكدار” برصاص مسلحين مجهولين في ريف مدينة عامودا بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

ـ صادرت “قسد” 3 منازل لمدنيين، في بلدة الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” عددا من المعلمين في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، وساقتهم إلى “التجنيد الإجباري” ضمن صفوفها.

حلب وريفها:

ـ عُثرَ على جثة أحد مسلحي “هيئة تحرير الشام” مقتولا على أيدي مجهولين، على الطريق الواصل بين مدينة الأتارب وقرية كفر ناصح بريف حلب الغربي.

إدلب وريفها:

ـ قتل شخص وإصيب 3، إثر انفجار عبوة ناسفة بهم، زرعها مسلحون مجهولون، في شارع الثلاثين بمدينة إدلب.

ـ عُثرَ على عبوة ناسفة معدة للتفجير وسط مدينة كفرنبل بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

ـ قُتلَ شاب متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم أمس، برصاص حرس الحدود التركي، لدى محاولته عبور الحدود السورية _التركية، قُرب قرية الدرية في ريف إدلب الغربي.

ـ عثر على جثة شخص مقطوعة الرأس، مقتول على أيدي مجهولين، في حرش قرية عين شيب بريف إدلب الجنوبي الغربي.

ـ طالب أهالي بلدة كفر نبل بريف إدلب الجنوبي، “هيئة تحرير الشام” بالإفراج عن “الناشط المعارض” المدعو “ياسر السليم”.

حمص وريفها:

ـ تحدثت تنسيقيات المسلحين عن قيام قوّة عسكرية مؤلفة من 8 سيارات من نوع (بيك آب) مدججة بالسلاح تابعة لـ “جيش مغاوير الثورة _الجيش الحر” المدعوم من “التحالف الدولي”، بمداهمة خيمة أحد المسؤولين عن “كتيبة الشرطة المدنية” المدعو محي الدين الخطيب في مخيم الركبان بريف حمص الجنوبي الشرقي، على خلفية رفض الأخير تسليم سيارة كانت مفروزة من قبل “مغاوير الثورة” لصالح “الكتيبة”، وذلك بعد إيقاف الرواتب الخاصة بـ “الكتيبة” لمدة تجاوزت 8 أشهر.

وأضافت التنسيقيات أن الأهالي أفشلوا الهجوم على خيمة المدعو محي الدين الخطيب، ما أدى إلى هروب مسلحي “جيش المغاوير” دون أخذ سياراتهم، مشيرة إلى أنَّ الأهالي متخوفين من أن يتم مداهمة المنطقة مجدداً، علماً أنها منطقة مدنية بالكامل، بهدف استعادة السيارات.

المشهد المحلي:

ـ أعلن وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي لدى وصوله إلى طهران أنه سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين تنفيذ مشروعات تعاون استراتيجية في مجال الكهرباء بين سورية وإيران بينها مشروع عقد مع شركة مبنا الإيرانية لإقامة محطة توليد كهرباء في محافظة اللاذقية.

ـ تحدثت تنسيقيات المسلحين، عن حدوث خلاف داخلي ضمن “هيئة تحرير الشام” بشأن الانسحاب من المنطقة العازلة في إدلب، التي حددت عبر اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق ٢٠ كم في ادلب.

وأوضحت التنسيقيات، إن “التيار المعتدل” التابع لـ “الهيئة” وافق مبدئياً على الانسحاب من المنطقة المنزوعة من السلاح، إلا أن “التيار المتشدد” التابع لـ “الهيئة” لم يقبل الانسحاب.

ـ قالت مواقع كردية، إن الجيش التركي يقوم بإخراج أهالي قرى زعرة، خليل، علي كار وهياملي، على الحدود السورية_ التركية، غرب بلدة بلبل شمال مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بهدف تحويل القرى إلى “مناطق عسكرية” تابعة له.

المشهد الدولي:

ـ اكد مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن قرار تزويد سوريا بمنظومة “إس-300” لا رجعة فيه.

ـ أكدت السفارة الروسية في بيروت، يوم أمس الخميس، أن روسيا تواصل العمل الدؤوب لعودة النازحين السوريين إلى وطنهم.

وشددت على أن “السفارة الروسية تواصل العمل لمساعدة السلطات اللبنانية في عودة النازحين السوريين إلى وطنهم على أساس دائم، في إطار عمل اللجنة الروسية — اللبنانية المشتركة بالتعاون مع مركز الاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين التابع للجيش الروسي بدمشق”.

ـ أوضحت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس التركي رجب أردوغان في برلين، انها اتفقت مع أردوغان على أنَّ نعقد اجتماعاً بشأن محافظة إدلب السورية يضم أيضاً الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر المقبل، وقالت إن المانيا تثمن الجهود التي تبذلها تركيا مع إيران وروسيا بشأن إدلب.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب أردوغان، “بحثنا التطورات الأخيرة في ادلب والوضع الإنساني في سوريا”.

وفي وقتٍ سابق قال الرئيس التركي، وهو على متن الطائرة المتجهة من نيويورك إلى برلين، إن الاستخبارات التركية تلعب دوراً هاماً، في تنفيذ الاتفاق بين روسيا وتركيا حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب.

المصدر: الاعلام الحربي