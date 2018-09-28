استقبل مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حب الله وفدا من “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” برئاسة علي فيصل حيث جرى البحث في آخر التطورات السياسية والعلاقات اللبنانية الفلسطينية وسبل المواجهة المشتركة.

ونقل وفد الجبهة تحيات امين عام الجبهة الديمقراطية الرفيق نايف حواتمة الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وشدد على “رفض الضغوط والاجراءات المتواصلة لالغاء حق العودة عبر ابتزاز وكالة الغوث ماليا او ميدانيا وتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة والقدس وفي ظل مواصلة عمليات القتل وسرقة الاراضي اضافة الى تداعيات قانون القومية اليهودي”.

كما عرض وفد الجبهة اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، ودعا “الاحزاب والكتل النيابية وجميع القوى والتيارات اللبنانية المختلفة الى نظرة مختلفة تجاه المخيمات وساكنيها بمنحها حقوقها الانسانية والتعاطي معها بروح الاخوية والعلاقات الكفاحية المشتركة اللبنانية الفلسطينية”، ولفت الى ان “المخاطر التي تهدد المصلحتين الوطنيتين اللبنانية والفلسطينية لا يمكن مواجهتها وافشالها الا بسياسات مشتركة تشكل ردا مباشرا على صفقة القرن الامريكية وافرازاتها السلبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام