قال نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي، اليوم الجمعة، “سننتقم لكل قطرة من دماء شهداء الاهواز”، محذراً السعودية والامارات “لايمكنكم تحمل شدة انتقام الشعب الايراني”.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد حسين سلامي أشار في كلمة له قبيل خطبة الجمعة في العاصمة الايرانية طهران، الى الهجوم الارهابي في الاهواز في تاريخ 22 سبتمبر الجاري، قائلاً، ان اعداء ايران والاسلام لايطيقون رؤية قدرة الامن الايراني لذلك إستهدفوا في حركة جبانة جمعاً من المواطنين والمدافعين عن أمن البلاد لكن مؤامرات المستكبرين سترتد على أنفسهم.

واشار العميد سلامي الى المشاركة الواسعة لأهالي خوزستان في تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي، قائلاً، شارك في هذه المراسم جميع فئات الشعب واثبتوا للرئيس الامريكي الذي كان يظن بأن النظام في ايران فقد قاعدته الشعبية، بأنهم يدافعون عن تطلعات الثورة والقيادة على الدوام.

واشار الى التداعيات الاقليمية والدولية لهذا الهجوم، قائلا، ان المخططين لهذا العمل الجبان هم في المثلث الغربي –العبري –العربي، ونحن سنقوم بالانتقام لكل قطرة من دماء شهداء الاهواز.

وأضاف، نحذر النظامين الاماراتي والسعودي اللذان يديران مشهد بعض الاعمال الشريرة في بعض نقاط البلاد ويتمنون نقل الفوضى الى الداخل، من أنهما لن ينجحان في توسيع التوتر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع، أنتم أصغر من أن تكونوا منافساً لنا، نحن منذ 40 عاماً وقفنا في وجه الاستكبار العالمي والقوى العظمى، أنتم لا مكان لكم بين القوى العالمية فأنتم تشعرون بالقوة عندما تكونوا الى جانب أمريكا، لايمكنكم تحمل شدة انتقام الشعب الايراني، ولكن اذا تجاوزتم خطوطنا الحمراء سنجتاز خطوطكم الحمراء، لذا لاتتدخلوا، واحلامكم هزمت في المنطقة.

واردف قائلاً، نحذر الامريكان ايضاً بأن يكفوا عن دعم الارهابيين لأنهم سيكونوا ضرراً لهم لاحقاً، منوها الى ان الشرق الاوسط الذي كانت تتمنى أمريكا حدوثه لم يتحقق، مضيفاً، ان منطقتنا لم تعد ثانية منطقة آمنة لنهب ثرواتها من قبل أمريكا، قد تشكلت جبهة واسعة ضد الاستكبار في العالم الاسلامي بدءاً من البحر المتوسط حتى البحر الاحمر.

وأضاف، تمكن حزب الله ايجاد قوة ردع في وجه جيش الكيان الصهيوني، والجيش السوري رغم مؤامرات الاستكبار تمكن من طرد اكبر الاعداء وتحرير اجزاء كبيرة من ارض سوريا.

وتابع، هناك في سوريا اليوم عشرات الالاف من القوات المسلمة، والصهاينة يسمعون اللجهات الباكستانية والايرانية والافغانية والهندية واللبنانية ويشعرون أكثر في أنهم باتوا في دائرة الزوال، كما تشكلت في العراق قوات شعبية كبيرة وهزمت سياسة امريكا، وفي اليمن وقف الشعب اليمني المقاوم في وجه السعوديين.

ولفت نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الى ان أمريكا بالرغم من النفقات الكبيرة لم تحقق أي مكتسب في المنطقة، قائلا، ان قدرة امريكا اليوم تهالكت ولم يعد لها حضور كبير في الخليج الفارسي، قائلا، مايقوله قائد الثورة الاسلامية بشأن عدم وجود حرب صحيح لأن بالرغم من تهالك قدرة العدو العسكرية إلا ان قدرتنا براً وبحراً وجواً تخلق جهنماً لأي معتدي.

وأوضح العميد سلامي أن ايران لديها حدود مع 15 بلداً وترتبط بالعالم عبر المحيط الهندي والخليج الفارسي لذلك ان الشعب الايراني لايقبل العزلة، واليوم قد اعتمدت تسوية المعادلات الاقليمية علينا.

المصدر: وكالة تسنيم