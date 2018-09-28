ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على أربعة فلسطينيين بينهم موقوف واحد، بجرم الانتماء الى تنظيم “داعش” والتحضير لأعمال إرهابية في لبنان، بينها التخطيط لاغتيال الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون، أثناء زيارته للبنان في العام 2013، وتفقده قوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل)، ومحاولة تسميم خزانات مياه يستخدمها الجيش اللبناني بهدف قتل أكبر عدد من العسكريين، والتخطيط أيضا لعملية إرهابية في منطقة سريدينا في إيطاليا.

وأحال القاضي جرمانوس الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، طالبا استجواب الموقوف وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقه، ومذكرات غيابية في حق الثلاثة الفارين من العدالة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام