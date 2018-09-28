هبط الذهب إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار بعد بيانات اقتصادية أمريكية دعمت نية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.

وضع ذلك المعدن الأصفر على مسار أطول موجة خسائر شهرية منذ يناير كانون الثاني 1997. وانخفض الذهب نحو 1.6 في المئة خلال سبتمبر أيلول في سادس خسارة شهرية على التوالي.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1182.48 دولار للأوقية بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن الأصفر أدنى مستوى له منذ 17 أغسطس آب عند 1180.34 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1186.20 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار أمام نظرائه يوم الجمعة، حيث أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الأمريكي تسارع في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لامس البلاديوم أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1087.40 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 14.30 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة مسجلا 809.60 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز