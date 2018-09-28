رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح “أن الجلسة التي سموها جلسة تشريع الضرورة، لم تقر أي مشروع ضروري للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالجانبين الصحي والتربوي”.

وأشاد الشيخ ياسين بـ “موقف رئيس الجمهورية في الامم المتحدة، والذي أكد فيه القاعدة الالماسية (جيش ، شعب ومقاومة)”، متمنيا على “القيادات السياسية أن تعي دقة المرحلة”.

وطالب “المسؤولين عن تشكيل الحكومة مصارحة الشعب اللبناني بالعقبات والمعرقلين الحقيقيين، الذين يقفون وراء كل هذا التأخير في التشكيل”.

وناشد الشيخ ياسين “وزارة التربية بإزالة العقبات امام العام الدراسي الجديد، ووزارة الصحة بالعمل على ازالة جميع العوائق امام تأمين الادوية الضرورية للامراض المستعصية التي يحتاجها المواطنون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام